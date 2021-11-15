В Азове девочки 8 и 9 лет попали под колеса «Волги»

Фото: отдел пропаганды БДД ОГИБДД МО МВД

В Ростовской области две школьницы попали под колеса отечественного авто. Дорожно-транспортное происшествие случилось около полудня 17 ноября на Кагальницком шоссе в Азове.По предварительным данным, 8-летняя и 9-летняя девочки переходили дорогу по нерегулируемому переходу в районе дома № 32. В это время по шоссе ехал 61-летний мужчина на «ГАЗ-3110». Он не успел притормозить перед детьми и сбил их.- В результате ДТП юные пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу, - прокомментировал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский», капитан полиции Геннадий Правдюков.