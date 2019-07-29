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В Аксайском районе водитель насмерть сбил пешехода и уехал с места происшествия

Фото: газета "Автолайн"
В Аксайском районе Ростовской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. ДТП случилось 29 июля около девяти часов вечера на втором километре, недалеко от автодороги Ростов – Семикаракорск – Волгодонск.

Известно, что водитель машины ехал со стороны Ростова к Семикаракорску. Он не заметил идущего по краю проезжей части в попутном с ним направлении мужчину и сбил его. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Личность водителя и марку автомобиля устанавливают правоохранители. Предположительно, это мужчина сорока лет, славянской внешности.

Фото: газета Автолайн.

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