В Аксайском районе в СНТ «Задонье» загорелись 15 частных домов

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В Аксайском районе огонь охватил 15 частных домов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Днем 15 сентября в регионе вспыхнул ландшафтный пожар. Жара и ветер скоростью до 17 метров в секунду позволили огню быстро охватить территорию площадью 6000 квадратных метров.Пожар перекинулся на 15 частных домов в СНТ «Задонье». На месте происшествия работают 50 пожарных и 15 единиц техники.Ранее сообщалось, что десятки людей пытались самостоятельно справиться с огнем. Местные жители опасались, что он доберется до их участков. К сожалению, их опасения подтвердились.Напомним, что с начала суток в регионе было зарегистрировано 60 возгораний. Пожарные команды работают в Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах.