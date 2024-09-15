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В Аксайском районе в СНТ «Задонье» загорелись 15 частных домов

В Аксайском районе в СНТ «Задонье» загорелись 15 частных домов
В Аксайском районе огонь охватил 15 частных домов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Днем 15 сентября в регионе вспыхнул ландшафтный пожар. Жара и ветер скоростью до 17 метров в секунду позволили огню быстро охватить территорию площадью 6000 квадратных метров.

Пожар перекинулся на 15 частных домов в СНТ «Задонье». На месте происшествия работают 50 пожарных и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что десятки людей пытались самостоятельно справиться с огнем. Местные жители опасались, что он доберется до их участков. К сожалению, их опасения подтвердились.

Напомним, что с начала суток в регионе было зарегистрировано 60 возгораний. Пожарные команды работают в Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах.
Фото: Дондей
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