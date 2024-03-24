В Аксае на большой площади горит Мухина балка

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В Ростовской области произошел крупный пожар. ЧП случилось в городе Аксае 24 марта.Около 15:00 пламя охватило Мухину балку. Огонь в считанные минуты охватывал все больше травы и камышей. Точная площадь пожара пока не известна. Судя по кадрам, речь идет о десятках квадратных метров.— Камыш и трава сгорели почти на всей территории недавно построенного парка, — говорят очевидцы.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили четырех спасателей на одной автоцистерне.