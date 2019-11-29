Уже около месяца в Волгодонске ищут пропавшего мужчину



Мужчину, пропавшего без вести, разыскивают в Волгодонске Ростовской области. Александра Вольвача ищут с 11 ноября.



В тот день он пошёл на работу и не вернулся обратно. С тех пор никто не знает, где находится мужчина. На вид ему – 40-45 лет, у него седые короткие волосы и карие глаза.



Уходя из дома, он надел белый свитер в полоску, серые брюки, чёрную шапку и тёмно-коричневую замшевую куртку.



Если вы встречали мужчину на фотографии, позвоните: 8 (863) 947-03-02, 8 (863) 947-00-01 или 02.