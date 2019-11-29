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Уже около месяца в Волгодонске ищут пропавшего мужчину

Уже около месяца в Волгодонске ищут пропавшего мужчину
Мужчину, пропавшего без вести, разыскивают в Волгодонске Ростовской области. Александра Вольвача ищут с 11 ноября.

В тот день он пошёл на работу и не вернулся обратно. С тех пор никто не знает, где находится мужчина. На вид ему – 40-45 лет, у него седые короткие волосы и карие глаза.

Уходя из дома, он надел белый свитер в полоску, серые брюки, чёрную шапку и тёмно-коричневую замшевую куртку.

Если вы встречали мужчину на фотографии, позвоните: 8 (863) 947-03-02, 8 (863) 947-00-01 или 02.

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