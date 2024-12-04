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Упавший с трала дорожный каток стал причиной пробки на Северном в Ростове

Упавший с трала дорожный каток стал причиной пробки на Северном в Ростове
Стали известны причины большой утренней пробки в Северном жилом массиве Ростова. Огромный затор на проспекте Королева 4 декабря образовался из-за ДТП.

Около 07:30 водитель трала вез тяжелую технику. На пересечении с бульваром Комарова крепление не выдержало, и дорожный каток выпал из грузовика. Только спустя три часа его удалось убрать.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Фото: Соцсети
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