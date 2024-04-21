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Умерла свекровь модели Виктории Лопыревой

Умерла свекровь модели Виктории Лопыревой
Свекровь известной модели из Ростова Виктории Лопыревой умерла на 73 году жизни. Марины Булатовой не стало 16 апреля после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Марина Булатова работала в Финансовом университете при правительстве РФ в Москве. Была доцентом кафедры «Корпоративные финансы и финансовый менеджмент». Более 25 лет она посвятила научной и педагогической деятельности.

Марина Булатова – мать бывшего первого заместителя председателя Правительства Республики КомиИгоря Булатова. В 2019-ом году он женился на популярной ростовчанке Виктории Лопыревой, после того как у них родился сын. Мальчика назвали Марком-Леонелем. Последнее время он проживает только с матерью. С чем связана долгая разлука Виктории и Игоря, не известно.
Фото: социальные сети Виктории Лопыревой
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