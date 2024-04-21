Умерла свекровь модели Виктории Лопыревой

Фото: социальные сети Виктории Лопыревой

Свекровь известной модели из Ростова Виктории Лопыревой умерла на 73 году жизни. Марины Булатовой не стало 16 апреля после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.Марина Булатова работала в Финансовом университете при правительстве РФ в Москве. Была доцентом кафедры «Корпоративные финансы и финансовый менеджмент». Более 25 лет она посвятила научной и педагогической деятельности.Марина Булатова – мать бывшего первого заместителя председателя Правительства Республики КомиИгоря Булатова. В 2019-ом году он женился на популярной ростовчанке Виктории Лопыревой, после того как у них родился сын. Мальчика назвали Марком-Леонелем. Последнее время он проживает только с матерью. С чем связана долгая разлука Виктории и Игоря, не известно.