Трое жителей Ростовской области попали в ДТП на трассе под Воронежем

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В Воронежской области трое жителей донского региона пострадали в ДТП. Авария произошла вечером 2 января на 752-м километре трассы М-4 «Дон».По предварительной информации, 53-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21074» ехал из Ростовской области в Москву. Водитель не учел дорожные и метеорологические условия, превысил скорость и, вылетев с дороги, врезался в бетонный отбойник.- В результате ДТП водитель, а также 48-летний и 17-летний пассажиры с телесными повреждениями доставлены в больницу, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.