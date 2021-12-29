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Трое жителей Ростовской области попали в ДТП на трассе под Воронежем

Трое жителей Ростовской области попали в ДТП на трассе под Воронежем
В Воронежской области трое жителей донского региона пострадали в ДТП. Авария произошла вечером 2 января на 752-м километре трассы М-4 «Дон».

По предварительной информации, 53-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21074» ехал из Ростовской области в Москву. Водитель не учел дорожные и метеорологические условия, превысил скорость и, вылетев с дороги, врезался в бетонный отбойник.

- В результате ДТП водитель, а также 48-летний и 17-летний пассажиры с телесными повреждениями доставлены в больницу, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
Фото: Яндекс.Картинки.
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