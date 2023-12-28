Трое погибли в ДТП на трассе в Ростовской области
Сразу три человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области. Трагедия произошла 28 декабря в Дубовском районе.
Около 11:00 водитель «Киа Рио» ехал по автодороге Дубовское-Заветное. Неподалёку от хутора Сиротского 25-летний водитель иномарки потерял управление. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в «Ладу Ларгус», под удалением 46-летнего мужчины.
Как сообщили в региональном УГИБДД, авария унесла жизни обоих водителей и 53-летнего пассажира отечественного авто.