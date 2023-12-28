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Трое погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

Трое погибли в ДТП на трассе в Ростовской области
Сразу три человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области. Трагедия произошла 28 декабря в Дубовском районе.

Около 11:00 водитель «Киа Рио» ехал по автодороге Дубовское-Заветное. Неподалёку от хутора Сиротского 25-летний водитель иномарки потерял управление. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в «Ладу Ларгус», под удалением 46-летнего мужчины.

Как сообщили в региональном УГИБДД, авария унесла жизни обоих водителей и 53-летнего пассажира отечественного авто.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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