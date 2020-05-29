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Стала известна личность девушки, погибшей при ДТП в Каменске-Шахтинском

Стала известна личность девушки, погибшей при ДТП в Каменске-Шахтинском
Стала известна личность пассажирки, погибшей в результате жуткой аварии в Каменске-Шахтинском. Происшествие случилось в ночь на 31 мая на проспекте Карла Маркса.

Жертвой несчастного случая стали 24-летняя местная жительница Ольга Н. и 29-летний парень. Они разбились насмерть, на большой скорости врезавшись в металлическую конструкцию. По предварительным данным, водитель потерял управление и вылетел с дороги. На место ДТП было страшно смотреть: автомобиль стал похож на груду металлолома, водителя от удара вдавило в глубь салона, и его тело оказалось в багажнике. Ольгу буквально выбросило из салона на асфальт. Молодые люди скончались на месте от полученных травм.

Известно, что у девушки остался маленький сын.

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