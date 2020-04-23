Следовавшее в Ростов-на-Дону судно село на мель в Татарстане
Фото: rt-online.ru
В Республике Татарстан село на мель судно, следовавшее в Ростов-на-Дону. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ 25 апреля.
ЧП произошло недалеко от села Саконы Алексеевского района Татарстана. На мель сел теплоход «Волгонефть «ВН-249».
- Сообщение поступило от дежурного диспетчера Казанского района водных путей и судоходства в 23 часа 24 апреля, - сообщили в республиканском МЧС. - Теплоход сел на мель на 1 479-м км водного пути Камы, примерно в 100 метрах за правой кромкой судового хода.
Судно следовало по маршруту Агидель (Республика Башкортостан) - Ростов-на-Дону. На теплоходе не было пассажиров, только 14 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.
Также сообщается, что повреждений корпуса, водотечности и розлива нефтепродуктов не произошло.
На борту теплохода находится груз: продукт переработки нефти газойль - 3 736 тонн и топливо - 17,5 тонны.
Организацией процесса снятия теплохода с мели будет заниматься судовладелец. Для этого ожидается прибытие теплохода-толкача.