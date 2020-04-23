Следовавшее в Ростов-на-Дону судно село на мель в Татарстане

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В Республике Татарстан село на мель судно, следовавшее в Ростов-на-Дону. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ 25 апреля.ЧП произошло недалеко от села Саконы Алексеевского района Татарстана. На мель сел теплоход «Волгонефть «ВН-249».Судно следовало по маршруту Агидель (Республика Башкортостан) - Ростов-на-Дону. На теплоходе не было пассажиров, только 14 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.Также сообщается, что повреждений корпуса, водотечности и розлива нефтепродуктов не произошло.На борту теплохода находится груз: продукт переработки нефти газойль - 3 736 тонн и топливо - 17,5 тонны.Организацией процесса снятия теплохода с мели будет заниматься судовладелец. Для этого ожидается прибытие теплохода-толкача.