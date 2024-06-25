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Скончался заслуженный тренер России по гребле на байдарках и каноэ из Ростова

Скончался заслуженный тренер России по гребле на байдарках и каноэ из Ростова
Умер первый заслуженный тренер России по гребле на байдарках и каноэ. Уроженец Ростова-на-Дону Юрий Ситников скончался 22 июня.

Юрий Ситников добился больших результатов, будучи спортсменом. Он стал двукратным чемпионом СССР среди юношей на каноэ-двойке на дистанции 1000 метров, победителем молодёжного чемпионата СССР 1955 года. Однако по-настоящему его талант раскрылся в тренерской деятельности.

Юрий Ситников воспитал более 50 мастеров спорта СССР и России, многократных чемпионов мира и Олимпийских игр. За свою карьеру неоднократно был представлен к различным государственным наградам.

Когда и где пройдет церемония прощания с заслуженным тренером, пока не известно. Вероятно, информация появится позже.
Фото: Министерство спорта Ростовской области
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