Скончался заслуженный тренер России по гребле на байдарках и каноэ из Ростова

Фото: Министерство спорта Ростовской области

Умер первый заслуженный тренер России по гребле на байдарках и каноэ. Уроженец Ростова-на-Дону Юрий Ситников скончался 22 июня.Юрий Ситников добился больших результатов, будучи спортсменом. Он стал двукратным чемпионом СССР среди юношей на каноэ-двойке на дистанции 1000 метров, победителем молодёжного чемпионата СССР 1955 года. Однако по-настоящему его талант раскрылся в тренерской деятельности.Юрий Ситников воспитал более 50 мастеров спорта СССР и России, многократных чемпионов мира и Олимпийских игр. За свою карьеру неоднократно был представлен к различным государственным наградам.Когда и где пройдет церемония прощания с заслуженным тренером, пока не известно. Вероятно, информация появится позже.