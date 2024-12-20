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Склад электрооборудования горит в Ростове

Склад электрооборудования горит в Ростове
В Ростове-на-Дону горит склад электрооборудования. ЧП произошло ночью 20 декабря.

Огонь вспыхнул около 02:00 на улице Красноводской, 8/7. Стихия охватила все трехэтажное здание — порядка 800 квадратных метров. На место ЧП приехали более 50 спасателей.

По информации регионального ГУ МЧС, пожар удалось локализовать около 04:00. Еще через час потушили открытое горение.

По адресу, где произошло ЧП, находится компания «Югтехнопарк». Она занимается производством компьютеров и периферийного оборудования.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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