Склад электрооборудования горит в Ростове
В Ростове-на-Дону горит склад электрооборудования. ЧП произошло ночью 20 декабря.
Огонь вспыхнул около 02:00 на улице Красноводской, 8/7. Стихия охватила все трехэтажное здание — порядка 800 квадратных метров. На место ЧП приехали более 50 спасателей.
По информации регионального ГУ МЧС, пожар удалось локализовать около 04:00. Еще через час потушили открытое горение.
По адресу, где произошло ЧП, находится компания «Югтехнопарк». Она занимается производством компьютеров и периферийного оборудования.