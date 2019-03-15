«Шестёрка» загорелась на ходу в центре Ростова
Отечественная легковушка вспыхнула во время движения в центре Ростова. ЧП произошло 19 марта около полудня.
Пожар случился в автомобиле «ВАЗ-2106» в районе площади Народного Ополчения. Очаг возгорания находился под капотом автомобиля. Водителю удалось быстро выскочить из салона.
- Спасатели ликвидировали пожар около 12:30, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - В результате происшествия никто не пострадал.
Причину возгорания устанавливают специалисты.