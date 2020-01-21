В Ростовской области нашли пропавшего без вести военнослужащего



Пропавшего в Ростовской области военнослужащего нашли живым. О том, что 21-летний Иван Клименко вернулся домой, стало известно 23 января. Об этом сообщили его близкие.



Молодой человек пропал 20 января по пути в воинскую часть в посёлке Персиановском. Он навещал семью в Волгодонске, затем должен был вернуться на службу. Однако в части он не появился. Тогда мать Ивана обратилась с заявлением в полицию и разместила ориентировку на розыск в Сети.



Наконец, спустя три дня ей сообщили, что парня нашли живым. Сейчас он находится в воинской части, и родители едут его повидать. Где он был всё это время и почему не выходил на связь с родными — загадка.