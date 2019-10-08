Самолет из Москвы в Болгарию экстренно сел в ростовском Платове



Самолет, следовавший из Москвы в болгарский город Бургас, экстренно сел в ростовском Платове. Происшествие случилось 10 октября около 20:30.



Один из пассажиров, владелец оружия, успешно прошел регистрацию. О незаконной ручной клади мужчина рассказал уже на борту стюардам. После этого капитан судна принял решение совершить экстренную посадку в Ростове. Здесь правоохранители допросили хозяина оружия и других пассажиров. По предварительной информации, у него в сумке находился травматический пистолет.



В пресс-службе Платова сообщили, что самолет уже вылетел из аэропорта и продолжил путь.





Фото: Катарина Адушкина