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Самолет из Москвы в Болгарию экстренно сел в ростовском Платове

Самолет из Москвы в Болгарию экстренно сел в ростовском Платове
Самолет, следовавший из Москвы в болгарский город Бургас, экстренно сел в ростовском Платове. Происшествие случилось 10 октября около 20:30.

Один из пассажиров, владелец оружия, успешно прошел регистрацию. О незаконной ручной клади мужчина рассказал уже на борту стюардам. После этого капитан судна принял решение совершить экстренную посадку в Ростове. Здесь правоохранители допросили хозяина оружия и других пассажиров. По предварительной информации, у него в сумке находился травматический пистолет.

В пресс-службе Платова сообщили, что самолет уже вылетел из аэропорта и продолжил путь.


Фото: Катарина Адушкина

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