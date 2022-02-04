С Таганрогского авиазавода имени Бериева хотят взыскать 3,2 млн рублей

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У Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева обнаружился долг на сумму более трех миллионов рублей. Информацию об этом разместили на сайте Арбитражного суда Ростовской области.Истцом по делу о взыскании средств выступило ООО «АВТОграф промышленные технологии». Эта фирма - один из крупных поставщиков комплектующих для ремонта и окраски кузова. Очевидно завод не смог расплатиться с компанией за очередной заказ. Чтобы вернуть деньги, поставщик обратился в суд. Первое слушание назначено на 24 февраля.Таганрогский авиазавод становится ответчиком не первый раз. Начиная с января 2021 года он погряз в долгах и судебных передрягах. С предприятием судилась охранная фирма, долг перед которой составил 22 миллиона рублей. Также Горьковский завод аппаратуры связи имени Попова попытался взыскать с завода пять миллионов рублей. Задолженность в 11 миллионов рублей у завода была и за электроэнергию.