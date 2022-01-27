Ростовчанка чудом не сломала ногу, упав на скользком тротуаре в центре города

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В Ростове-на-Дону девушка чудом уцелела, упав на обледенелом тротуаре. Инцидент произошел утром 27 января на проспекте Семашко. О случившемся ростовчанка рассказала Rostov.ru.Мария Степанова утром шла на работу дорогой, которая ведет вниз к набережной. Как известно, спуск к Дону очень крутой, и каждую зиму люди не раз падают там, ломая себе руки и ноги.- По пути я решила заскочить в магазин. Естественно, спускаясь боком, держась за поручни, я стала пробираться ко входу. Буквально на пороге я и шлепнулась, - вспоминает девушка. - Приземлилась относительно мягко - на колено. Почувствовала сильную боль, а когда встала, заметила порезы на руках и самое досадное - дырку на брюках.Ростовчанке ничего не оставалось делать, как идти домой и переодеваться. Но не опоздание на работу и испорченная одежда вызывают беспокойство.Ежедневно этот магазин посещают сотни человек. Окажись на месте молодой девушки пожилой человек или ребенок, последствия могли бы быть куда более фатальными, чем просто пара царапин и рваные штаны. Однако недобросовестные уборщики даже об этом не задумываются. Одни наматывают километраж вхолостую, другие чистят полосу метр на метр вокруг себя и уходят домой. Неизвестно, сколько несчастных случаев и аварий лежат на совести именно таких горе-уборщиков.