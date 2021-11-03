Ростовчанин пытался передать в СИЗО наркотики

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Житель Ростова пытался передать наркотики в следственный изолятор города Новочеркасска. Инцидент случился 7 ноября.Ростовчанин принес на имя одного из заключенных передачу. В ней внимание сотрудников СИЗО привлекли шампуни. Оказалось, что в них были спрятаны свертки с 20 таблетками и 6 капсулами. С помощью кинолога и служебной собаки выяснилось, что в СИЗО пытались передать сильнодействующие психотропные вещества. Прибывшие полицейские изъяли препараты.В пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области сообщают, что ростовчанина подозревают в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.