Ростовчанин получил ожоги от удара молнии в машину
Ростовчанин получил мощный разряд от удара молнии в машину. Происшествие случилось вечером 30 мая, сообщает портал Donday.
Предварительно, во время непогоды мужчина возвращался домой с работы на машине. В какой-то момент произошла яркая вспышка. Авто пронзил удар молнии. Из-за электрического разряда ростовчанин получил сильнейшие ожоги лица, тела, а также конечностей.
Сейчас ростовчанин находится в больнице под наблюдением врачей. Медики говорят, что молния очень редко попадает в машину. Из-за того, что автомобиль отвел электрический разряд в землю, он частично защитил водителя. Это спасло ему жизнь.