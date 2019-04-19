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Работника судоремонтного завода нашли мёртвым на ж/д путях в Ростовской области

Работника судоремонтного завода нашли мёртвым на ж/д путях в Ростовской области

В Аксайском районе Ростовской области нашли мёртвым молодого человека. Тело было обнаружено около семи часов утра 22 апреля на перегоне Кизитеринка - Новочеркасск.

В настоящий момент личность погибшего установлена. Им оказался 21-летний житель Зимовников, работавший в ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод «Мидель» в городе Аксае.
- Следователь осмотрел место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали Южном следственном управлении на транспорте СКР.

По факту обнаружения тела молодого человека начата проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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