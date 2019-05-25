Пьяный водитель перевернулся на ВАЗе в Ростовской области





В Ростовской области рядом с посёлком Казачьи Лагери перевернулся ВАЗ-2109. ДТП произошло 27 мая около 13 часов, сообщает DonDay.ru Новочеркасск.



По предварительным данным, водитель «девятки» не справился с управлением напротив КПП воинской части. Автомобиль занесло, выбросило на обочину, где он сбил два бетонных столба и перевернулся.



Выбраться из машины водителю помогли военнослужащие, которые стали свидетелями аварии. Они же вызвали скорую. Мужчина, управлявший легковушкой, был сильно пьян. С травмами его доставили в больницу.





