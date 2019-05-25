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Пьяный водитель перевернулся на ВАЗе в Ростовской области

Пьяный водитель перевернулся на ВАЗе в Ростовской области

В Ростовской области рядом с посёлком Казачьи Лагери перевернулся ВАЗ-2109. ДТП произошло 27 мая около 13 часов, сообщает DonDay.ru Новочеркасск.

По предварительным данным, водитель «девятки» не справился с управлением напротив КПП воинской части. Автомобиль занесло, выбросило на обочину, где он сбил два бетонных столба и перевернулся.

Выбраться из машины водителю помогли военнослужащие, которые стали свидетелями аварии. Они же вызвали скорую. Мужчина, управлявший легковушкой, был сильно пьян. С травмами его доставили в больницу.

Пьяный водитель перевернулся на ВАЗе в Ростовской области

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