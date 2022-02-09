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В Ростове пропавшую около полугода назад пенсионерку нашли мертвой

В Ростове пропавшую около полугода назад пенсионерку нашли мертвой

В Ростове-на-Дону мертвой нашли 70-летнюю Людмилу Козлову. О ее местонахождении ничего не было известно с 30 августа прошлого года.

Бабушка ушла из своего дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулась. Родственники сразу после ее исчезновения забили тревогу, ведь женщина не ориентировалась в пространстве. Семья обратилась в полицию и попросила помощи у волонтеров. К поискам подключились СМИ.

Людмилу Козлову нашли мертвой спустя почти полгода. Обстоятельства ее гибели остаются пока не известными.
Фото: Лиза Алерт
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