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Пропавшего 79-летнего жителя Ростова нашли мертвым

Пропавшего 79-летнего жителя Ростова нашли мертвым
Пропавшего 79-летнего жителя Ростова-на-дону нашли мертвым. Поиски Виктора Горячего длились более трех недель.

Пожилой мужчина ушел из дома 28 декабря. После этого близкие его больше не видели. Дедушка перестал появляться дома и не отвечал на звонки. Родственники пытались самостоятельно его отыскать, но ничего не получилось. К поискам также присоединились полицейские и волонтеры. Десятки неравнодушных людей прочесывали улицы донской столицы.

Только вечером 22 января стало известно, что Виктор Горячий скончался. При каких обстоятельствах оборвалась жизнь пенсионера, пока не известно.

Фото: Лиза Алерт
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