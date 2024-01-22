Пропавшего 79-летнего жителя Ростова нашли мертвым

Фото: Лиза Алерт

Пропавшего 79-летнего жителя Ростова-на-дону нашли мертвым. Поиски Виктора Горячего длились более трех недель.Пожилой мужчина ушел из дома 28 декабря. После этого близкие его больше не видели. Дедушка перестал появляться дома и не отвечал на звонки. Родственники пытались самостоятельно его отыскать, но ничего не получилось. К поискам также присоединились полицейские и волонтеры. Десятки неравнодушных людей прочесывали улицы донской столицы.Только вечером 22 января стало известно, что Виктор Горячий скончался. При каких обстоятельствах оборвалась жизнь пенсионера, пока не известно.