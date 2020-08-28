Припаркованный ВАЗ сгорел в Ростове

В донской столице дотла сгорел припаркованный ВАЗ. Происшествие случилось 30 августа около 14 часов в садоводческом товариществе «Братство».Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание автомобиля произошло на улице 4-й Турнирной. Причина случившегося пока не известна, однако пламя быстро распространилось по всей машине на площади пять квадратных метров.Потушить пожар пытались 13 спасателей и пять единиц техники. Полностью ликвидировать горящий участок получилось примерно через полчаса.- В результате ЧП никто не пострадал, - добавили в ведомстве.