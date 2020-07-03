В Ростове сгорел трехэтажный частный дом

Трехэтажный частный дом сгорел в Ростове-на-Дону. Возгорание случилось 5 июля около 2 часов ночи на улице 26-я Линия.По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, пожар произошел в жилом здании № 16 на площади 300 квадратных метров. Горящий участок пытались ликвидировать 59 человек личного состава и 19 единиц техники. Они потушили пламя примерно за три часа.- Ликвидация возгорания наступила в 5 часов утра, - добавили в ведомстве. – В результате ЧП никто не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.