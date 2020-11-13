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Припаркованная «ГАЗель» сгорела в Ростовской области

Припаркованная «ГАЗель» сгорела в Ростовской области
В Таганроге горел припаркованный грузовик. Чрезвычайное происшествие случилось 16 ноября примерно в 15 часов на переулке Смирновский.

Припаркованная «ГАЗель» загорелась на площади два квадратных метра. Пока неизвестно, по какой причине произошло возгорание. Однако пламя быстро охватило салон авто.

К ликвидации пожара привлекли восемь спасателей и две единицы спецтехники. Они справились с тушением примерно за полчаса.

- В результате ЧП никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Салон грузовика полностью выгорел. Даже передние и боковые стекла не выдержали высокой температуры и лопнули.

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