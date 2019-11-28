При пожаре в Новочеркасске погибли мужчина и женщина



Два человека погибли в результате пожара в Новочеркасске. Происшествие случилось на улице Транспортной. Возгорание произошло около 17 часов 30 ноября в доме № 33.



- Площадь пожара составила 60 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – К тушению привлекались десять человек личного состава и три единицы техники.



По данным спасательного ведомства, на ликвидацию огня ушёл примерно час. На месте пожара обнаружили два тела: мужское и женское. Личности погибших устанавливаются.

