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При пожаре в Новочеркасске погибли два человека

При пожаре в Новочеркасске погибли два человека
В результате пожара в Новочеркасске погибли двое. Происшествие случилось на улице Мелиховской 5 января. Примерно в 11 часов в доме № 31 загорелись личные вещи.

Жильцы пятиэтажки вызвали пожарных. К моменту их прибытия площадь пожара составляла два квадратных метра. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, к тушению привлекали 19 человек и семь единиц техники.

К несчастью, в квартире спасатели обнаружили тела двоих погибших. Мужчина и женщина отравились продуктами горения. Их личности устанавливают.

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