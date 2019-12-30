При пожаре в Новочеркасске погибли два человека



В результате пожара в Новочеркасске погибли двое. Происшествие случилось на улице Мелиховской 5 января. Примерно в 11 часов в доме № 31 загорелись личные вещи.



Жильцы пятиэтажки вызвали пожарных. К моменту их прибытия площадь пожара составляла два квадратных метра. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, к тушению привлекали 19 человек и семь единиц техники.



К несчастью, в квартире спасатели обнаружили тела двоих погибших. Мужчина и женщина отравились продуктами горения. Их личности устанавливают.