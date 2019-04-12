При ДТП в Ростовской области грузовик отлетел в отбойник и перевернулся: есть пострадавшие



В Миллеровском районе Ростовской области утром в результате ДТП пострадали четыре человека. Сообщение об аварии поступило около 8 часов на 823-м километре трассы М-4 «Дон».

Предварительно, 33-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» не выдержал дистанцию между двумя ГАЗелями. Одна из них, под управлением 55-летнего мужчины, везла на буксире другую.

Иномарка врезалась в грузовики, из-за чего один из них вылетел в отбойник и перевернулся. Машина оказалась сильно повреждена.



- В результате ДТП пострадали водители всех трёх машин, а также пассажир «Мерседеса » получили травмы, - сообщили в поисково-спасательной службе Ростовской области.



