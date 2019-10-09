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Преступники следили за женщиной, убитой на Нансена в Ростове

Преступники следили за женщиной, убитой на Нансена в Ростове

Преступники выслеживали свою жертву, с которой жестоко расправились на улице Нансена 10 октября.

Нападавшие выследили и подстерегли 40-летнюю Ольгу Т., когда рано утром она шла на работу, сообщает DonDay.ru. Ростовчанка трудилась в одной из строительных компаний, офис которой расположен на улице Нансена. Источник издания отмечает, что нападение могло быть спланировано заранее.

По словам очевидцев, злоумышленников было двое. Они подбежали к женщине и несколько раз ударили её ножом, после чего быстро скрылись с места преступления.

Свидетели нападения сразу вызвали «скорую». Но к моменту прибытия медиков пострадавшая уже была мертва.

Каков был мотив у нападавших, пока не известно. В настоящее время ведётся розыск преступников. По факту убийства жительницы Ростова возбуждено уголовное дело.

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