Центр Ростова-на-Дону остался без электроэнергии

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В Ростове-на-Дону 30 апреля в 9:30 на семи улицах города произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщает компания «Донэнерго».Сотни людей остались без света. Неполадки в работе электросети произошли на Кировском проспекте, в Университетском переулке, на улицах Пушкинской и Максима Горького, Большой Садовой, на проспекте Соколова и Ворошиловском проспекте.Причиной отключения стало технологическое нарушение в работе сети. По предварительным данным, подача электроэнергии будет восстановлена в течение двух часов.