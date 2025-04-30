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Центр Ростова-на-Дону остался без электроэнергии

Центр Ростова-на-Дону остался без электроэнергии
В Ростове-на-Дону 30 апреля в 9:30 на семи улицах города произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщает компания «Донэнерго».

Сотни людей остались без света. Неполадки в работе электросети произошли на Кировском проспекте, в Университетском переулке, на улицах Пушкинской и Максима Горького, Большой Садовой, на проспекте Соколова и Ворошиловском проспекте.

Причиной отключения стало технологическое нарушение в работе сети. По предварительным данным, подача электроэнергии будет восстановлена в течение двух часов.
Фото: Дондей
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