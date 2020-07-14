Пожар на полигоне бытовых отходов в Ростове тушат 34 спасателя
Спасатели пытаются потушить горящую свалку в Ростове-на-Дону. Чрезвычайное происшествие случилось днем 16 июля в микрорайоне «Левенцовка».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, полигон бытовых отходов загорелся в переулке 1-м Машиностроительном, 18. Ликвидировать огонь пытаются 34 спасателя и 16 единиц техники.
В ведомстве добавили, что площадь полыхающего участка уточняется. Видимо, пламя охватило слишком большую территорию, раз столько пожарных тушат его.
При этом по всей Левенцовке виден дым от горящего мусора, а запах может почувствовать любой житель микрорайона.