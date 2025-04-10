Маслянистые пятна обнаружили на поверхности воды Соленого озера

Фото: соцсети

В Ростовской области на поверхности воды в Соленом озере обнаружили маслянистые пятна. Местные жители сообщили о появлении на водной глади странных непрозрачных пятен темного цвета, сопровождающихся необычным запахом.Десятого апреля местные жители прислали кадры загрязненного участка озера вблизи перекрестка 9-й и 12-й улиц. Очевидцы сообщают о сильном отталкивающем запахе, исходящем от воды, и описывают загрязнение как пенистую субстанцию с маслянистыми разводами.Местные предполагают, что источником проблемы мог стать незаконный слив отходов в водный объект.