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Маслянистые пятна обнаружили на поверхности воды Соленого озера

Маслянистые пятна обнаружили на поверхности воды Соленого озера
В Ростовской области на поверхности воды в Соленом озере обнаружили маслянистые пятна. Местные жители сообщили о появлении на водной глади странных непрозрачных пятен темного цвета, сопровождающихся необычным запахом.

Десятого апреля местные жители прислали кадры загрязненного участка озера вблизи перекрестка 9-й и 12-й улиц. Очевидцы сообщают о сильном отталкивающем запахе, исходящем от воды, и описывают загрязнение как пенистую субстанцию с маслянистыми разводами.

Местные предполагают, что источником проблемы мог стать незаконный слив отходов в водный объект.
Фото: соцсети
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