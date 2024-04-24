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В Ростовской области мужчина убил свою бывшую девушку и ее парня

В Ростовской области мужчина убил свою бывшую девушку и ее парня
В Ростовской области разыскивают 30-летнего мужчину, которого подозревают в двойном убийстве. Происшествие случилось в селе Кагальник в ночь на 24 апреля. Об этом сообщает портал Donday.ru со ссылкой на источник.

Мужчина жестоко расправился со своей бывшей девушкой и ее возлюбленным. Возможно, он не смог смириться с разрывом и из ревности убил обоих. После совершенного подозреваемый скрылся.

На данный момент мужчину, которого подозревают в двойном убийстве, ищут полицейские.
Фото: Ростов ру
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