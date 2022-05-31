Под Ростовом мужчина за рулем «десятки» пострадал в ДТП с КамАЗом

Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служб

В Мясниковском районе Ростовской области 46-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2110» пострадал в ДТП с КамАЗом. Авария случилась утром 1 июня недалеко от села Чалтырь. Об этом сообщили в Ростовской областной поисково-спасательной службе.По предварительным данным, 64-летний шофер КамАЗа поворачивал в слободу Петровка, когда зацепил левым колесом «десятку». Легковушка вылетела в кювет, а ее водитель оказался зажатым в покореженной машине.Он не смог самостоятельно выбраться из груды металла, в которую превратился ВАЗ. Сотрудники Синявского поисково-спасательного отряда достали автомобилиста и передали его медикам. Мужчину госпитализировали.