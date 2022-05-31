Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Под Ростовом мужчина за рулем «десятки» пострадал в ДТП с КамАЗом

Под Ростовом мужчина за рулем «десятки» пострадал в ДТП с КамАЗом

В Мясниковском районе Ростовской области 46-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2110» пострадал в ДТП с КамАЗом. Авария случилась утром 1 июня недалеко от села Чалтырь. Об этом сообщили в Ростовской областной поисково-спасательной службе.

По предварительным данным, 64-летний шофер КамАЗа поворачивал в слободу Петровка, когда зацепил левым колесом «десятку». Легковушка вылетела в кювет, а ее водитель оказался зажатым в покореженной машине.

Он не смог самостоятельно выбраться из груды металла, в которую превратился ВАЗ. Сотрудники Синявского поисково-спасательного отряда достали автомобилиста и передали его медикам. Мужчину госпитализировали.
Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служб
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.