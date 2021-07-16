Под Новочеркасском парень попал под колеса машины, выбежав на дорогу
Молодой человек попал под колеса автомобиля на трассе Новочеркасск – Каменоломни, пишет donday-novocherkassk.ru. Происшествие случилось в ночь на 19 июля.
По сообщению отдела пропаганды ГИБДД Новочеркасска, 31-летний мужчина на «Мицубиси Лансер» ехал в сторону поселка Казачьи Лагери. Внезапно на красный сигнал светофора выбежал 24-летний парень и оказался под колесами его машины.
Молодого человека с травмами доставили в БСМП Новочеркасска. Пострадавшему понадобилась госпитализация.