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Под Новочеркасском парень попал под колеса машины, выбежав на дорогу

Под Новочеркасском парень попал под колеса машины, выбежав на дорогу
Молодой человек попал под колеса автомобиля на трассе Новочеркасск – Каменоломни, пишет donday-novocherkassk.ru. Происшествие случилось в ночь на 19 июля.

По сообщению отдела пропаганды ГИБДД Новочеркасска, 31-летний мужчина на «Мицубиси Лансер» ехал в сторону поселка Казачьи Лагери. Внезапно на красный сигнал светофора выбежал 24-летний парень и оказался под колесами его машины.

Молодого человека с травмами доставили в БСМП Новочеркасска. Пострадавшему понадобилась госпитализация.

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