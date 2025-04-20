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Под Батайском горит камыш на 300 квадратах

Под Батайском горит камыш на 300 квадратах
В районе Соленого озера под Батайском вспыхнул масштабный ландшафтный пожар. Огонь охватил территорию вблизи базы «Казачка». По данным регионального ГУ МЧС, камыш горит на площади около 500 квадратных метров.

С огнем борются 18 специалистов на шести единицах техники.
Фото: Соцсети.
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