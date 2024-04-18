Пассажир легковушки пострадал в ДТП с автобусом № 65 в Ростове

Фото: DonDay.ru.

В Ростове произошла авария с пассажирским автобусом, в которой пострадал человек. ДТП случилось 17 апреля около 18:30 на проспекте Космонавтов, 2/2.По предварительной информации, 42-летний водитель «МАЗа» выполнял маршрут № 65 (институт сервиса — ТРК «Мегамаг»). Недалеко от Северного рынка в него врезался 40-летний мужчина на «Ладе Весте». Легковушка заехала на бордюр и снесла знак «кирпич».В момент аварии в салоне общественного транспорта находились 74 человека, не считая водителя. К счастью, никто из них не пострадал: люди отделались испугом.А вот пассажир легковушки получил травмы. По информации УГИБДД по Ростовской области, медпомощь понадобилась 42-летнему мужчине из «Лады».