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Пассажир легковушки пострадал в ДТП с автобусом № 65 в Ростове

Пассажир легковушки пострадал в ДТП с автобусом № 65 в Ростове
В Ростове произошла авария с пассажирским автобусом, в которой пострадал человек. ДТП случилось 17 апреля около 18:30 на проспекте Космонавтов, 2/2.

По предварительной информации, 42-летний водитель «МАЗа» выполнял маршрут № 65 (институт сервиса — ТРК «Мегамаг»). Недалеко от Северного рынка в него врезался 40-летний мужчина на «Ладе Весте». Легковушка заехала на бордюр и снесла знак «кирпич».

В момент аварии в салоне общественного транспорта находились 74 человека, не считая водителя. К счастью, никто из них не пострадал: люди отделались испугом.

А вот пассажир легковушки получил травмы. По информации УГИБДД по Ростовской области, медпомощь понадобилась 42-летнему мужчине из «Лады».
Фото: DonDay.ru.
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