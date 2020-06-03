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Паром с машинами и людьми застрял на середине реки в Ростовской области

Паром с машинами и людьми застрял на середине реки в Ростовской области
В Ростовской области едва не затонул паром, соединяющий два берега Северского Донца. ЧП произошло вечером 4 июня.

Во время переправы паром, гружённый транспортом и людьми, внезапно остановился примерно на середине реки. Причиной резкой остановки стал лопнувший трос, пишет novostdon.ru.

По словам участников инцидента, паромщик пытался выправить ситуацию, но рухнул в воду. На противоположном берегу прибытия парома ожидал автомобиль. Его водителю передали буксировочный трос. Но подтянуть паром к берегу не удалось.

Общими усилиями из воды удалось достать из воды оборвавшийся трос. Его прикрепили к столбику и с помощью ручки стали приближать к суше. В результате происшествия никто не пострадал.

На следующий день паром не работал. Велись ремонтно-восстановительные работы.

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