Паром с машинами и людьми застрял на середине реки в Ростовской области

В Ростовской области едва не затонул паром, соединяющий два берега Северского Донца. ЧП произошло вечером 4 июня.Во время переправы паром, гружённый транспортом и людьми, внезапно остановился примерно на середине реки. Причиной резкой остановки стал лопнувший трос, пишет novostdon.ru.По словам участников инцидента, паромщик пытался выправить ситуацию, но рухнул в воду. На противоположном берегу прибытия парома ожидал автомобиль. Его водителю передали буксировочный трос. Но подтянуть паром к берегу не удалось.Общими усилиями из воды удалось достать из воды оборвавшийся трос. Его прикрепили к столбику и с помощью ручки стали приближать к суше. В результате происшествия никто не пострадал.На следующий день паром не работал. Велись ремонтно-восстановительные работы.