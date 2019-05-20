В Ростове оторвавшийся от машины буксировочный трос травмировал двух 7-летних сестёр
Школьницы пострадали в результате происшествия на дороге в Октябрьском районе Ростова. Инцидент случился днём 21 мая.
7-летние сестры-близняшки переходили дорогу на перекрёстке улиц Вавилова и Таганрогской. В этот момент у буксирующей машины оторвался трос и ударил девочек. Дети получили серьёзные травмы, сообщает DonDay.ru.
У школьниц диагностировали черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. На скорой девочек доставили в отделение сочетанной травмы в ГБСМП-2.