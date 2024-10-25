Фото: Дондей

Над Ростовской областью сбили маломерный воздушный шар. Случай атаки подобного объекта на территории региона подтвердили в Министерстве обороны России.Маломерный воздушный шар над донским регионом ПВО зафиксировала в ночь на 25 октября. Объект был уничтожен. О пострадавших и последствиях на земле информация не сообщается.Летательный аппарат, похожий на воздушный шар, наполненный гелием или водородом, обычно используют в качестве метеозонда, но есть и боевое применение.Аппараты бесшумны, автономны и могут находиться в полёте на большой высоте долгие часы или даже дни. Минус — непредсказуемость маршрута, они летят туда, куда дует ветер.