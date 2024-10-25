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Над Ростовской областью сбили маломерный воздушный шар

Над Ростовской областью сбили маломерный воздушный шар
Над Ростовской областью сбили маломерный воздушный шар. Случай атаки подобного объекта на территории региона подтвердили в Министерстве обороны России.

Маломерный воздушный шар над донским регионом ПВО зафиксировала в ночь на 25 октября. Объект был уничтожен. О пострадавших и последствиях на земле информация не сообщается.

Летательный аппарат, похожий на воздушный шар, наполненный гелием или водородом, обычно используют в качестве метеозонда, но есть и боевое применение.

Аппараты бесшумны, автономны и могут находиться в полёте на большой высоте долгие часы или даже дни. Минус — непредсказуемость маршрута, они летят туда, куда дует ветер.
Фото: Дондей
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