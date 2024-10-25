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Без вести пропавшего 37-летнего мужчину в Ростовской области нашли живым

Без вести пропавшего 37-летнего мужчину в Ростовской области нашли живым
В Ростовской области найден живым без вести пропавший 37-летний мужчина. Булаша Дрогуша разыскивали полиция и волонтеры с 4 октября.

Мужчина поехал в гости к матери из Миллерово в Ейск, вызвав попутку и предупредив родных. Однако поздно вечером Булаш так и не приехал в назначенное место. Родные начали беспокоиться, поскольку у мужчины эпилепсия и могут быть приступы и провалы в памяти.

Ирина, мама пропавшего, обратилась в полицию и к неравнодушным людям.

Только вечером 23 октября волонтеры сообщили, что Булаш Дрогуш найден живым. О его самочувствии и где он пребывал всё это время, информация не уточняется.
Фото: соцсети
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