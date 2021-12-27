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На заснеженной трассе в Ростовской области застряла снегоуборочная машина

На заснеженной трассе в Ростовской области застряла снегоуборочная машина

На трассах Ростовской области круглосуточно работают сотни единиц спецтехники. Они расчищают дороги, предотвращая ДТП и заторы. Однако в борьбе с непогодой водители спецтехники нередко попадают в аварии сами. Так, снегоуборочная машина застряла ночью 29 декабря рядом с поселком Самбек.

Скорее всего, спецтранспорт застрял во время расчистки одного из участков трассы. Водитель потерял управление на покрытой снегом и наледью дороге, увязнув в сугробе. Он вызвал помощь и стал ждать. Приехавший эвакуатор вытянул тяжелую снегоуборочную машину из кювета.

Подобные случаи в Ростовской области не являются редкостью. Около девяти утра этого же дня в аварию попала фура. Водитель большегруза решил объехать образовавшийся из-за гололеда затор. Он съехал с трассы М-4 «Дон» и направился в сторону Комиссаровского сельского поселения (Красносулинский район). Рядом с поселком Чичерино фура не смогла подняться по наклонной дороге и перекрыла две полосы. На помощь приехал эвакуатор, вытащив большегруз лебедкой и тросами.

В пресс-службе ГКУ РО «РО ПСС» сообщили, что в период новогодних праздников областная поисково-спасательная служба будет работать в усиленном режиме, устраняя аварийные ситуации на дорогах.
Фото: business-class.su
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