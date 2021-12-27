На заснеженной трассе в Ростовской области застряла снегоуборочная машина

Фото: business-class.su

На трассах Ростовской области круглосуточно работают сотни единиц спецтехники. Они расчищают дороги, предотвращая ДТП и заторы. Однако в борьбе с непогодой водители спецтехники нередко попадают в аварии сами. Так, снегоуборочная машина застряла ночью 29 декабря рядом с поселком Самбек.Скорее всего, спецтранспорт застрял во время расчистки одного из участков трассы. Водитель потерял управление на покрытой снегом и наледью дороге, увязнув в сугробе. Он вызвал помощь и стал ждать. Приехавший эвакуатор вытянул тяжелую снегоуборочную машину из кювета.Подобные случаи в Ростовской области не являются редкостью. Около девяти утра этого же дня в аварию попала фура. Водитель большегруза решил объехать образовавшийся из-за гололеда затор. Он съехал с трассы М-4 «Дон» и направился в сторону Комиссаровского сельского поселения (Красносулинский район). Рядом с поселком Чичерино фура не смогла подняться по наклонной дороге и перекрыла две полосы. На помощь приехал эвакуатор, вытащив большегруз лебедкой и тросами.В пресс-службе ГКУ РО «РО ПСС» сообщили, что в период новогодних праздников областная поисково-спасательная служба будет работать в усиленном режиме, устраняя аварийные ситуации на дорогах.