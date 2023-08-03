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На Западном в Ростове 15-летняя девочка пострадала в аварии

На Западном в Ростове 15-летняя девочка пострадала в аварии
В Ростове на Западном 15-летняя пассажирка такси пострадала в ДТП. Авария произошла 2 августа около 12 часов.

Предварительно 43-летняя женщина-водитель «Шевроле Нивы» двигалась по проспекту Стачки. В районе дома № 46 она стала поворачивать на улицу Международную. В тот момент по соседней полосе, выделенной для общественного транспорта, ехала машина такси «Лада Гранта».

Женщина не сразу увидела помеху. Когда она попыталась остановиться, было уже поздно: автомобили столкнулись.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии травмы получила 15-летняя девочка - пассажирка такси.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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