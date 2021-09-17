На водителя, напавшего на сотрудника ДПС в Зверево, завели уголовное дело
Еще одно уголовное дело завели на водителя, устроившего потасовку с сотрудником ДПС в Зверево. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Происшествие случилось 18 сентября. В тот вечер инспектор ГИБДД работал в районе вокзала. Он остановил «Ладу Приору» и направился к водителю, чтобы проверить документы. Когда он подошел, то увидел, что тот пьян. Сотрудник ДПС попросил «подуть в трубочку», однако шофер и не думал. Он начал агрессивно отвечать правоохранителю и замахиваться на него из машины. После вышел из салона и учинил с полицейским драку. В это время к коллеге на подмогу подоспел напарник. Вместе они задержали дебошира.
Водителя отечественной машины доставили в отдел полиции и составили в отношении него протокол по административной статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Когда видео нападения на сотрудника ДПС попало в Сеть, стало очевидно, что обычным протоколом тут не обойдется.
- В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», - сообщили в ведомстве. - Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
Теперь мужчине грозят уголовная ответственность, штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.