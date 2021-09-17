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Момент нападения на сотрудника ДПС в Зверево попал на видео

Момент нападения на сотрудника ДПС в Зверево попал на видео
Очевидцы поделились в социальных сетях видео с места нападения на сотрудника ДПС в Зверево. Кадры, на которых дебошир набросился на правоохранителя, появились 20 сентября.

Как сообщал Rostov.ru, происшествие случилось накануне - 18-го числа. В тот вечер инспектор ГИБДД работал в районе вокзала. Он остановил «Ладу Приору» и направился к водителю, чтобы проверить документы. Когда он подошел, то увидел, что тот пьян.

Сотрудник ДПС попросил «подуть в трубочку». Однако в ответ получил не только отказ, но и активное сопротивление. Правоохранитель пытался вытащить водителя из машины. Тот, оттолкнув инспектора, несколько раз ударил его по лицу.

Дебошира тут же задержали правоохранители. Водителя отечественной машины доставили в отдел полиции и составили в отношении него протокол по административной статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Автомобилисту грозят штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет.
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