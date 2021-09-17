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В Зверево пьяный водитель легковушки набросился на сотрудника ДПС

В Зверево пьяный водитель легковушки набросился на сотрудника ДПС
В Зверево автомобилист набросился на инспектора ГИБДД, который просил пройти медицинское освидетельствование. Происшествие случилось вечером 18 сентября в районе вокзала.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, сотрудник ДПС жестом потребовал остановиться водителя «Лады Приоры». Когда правоохранитель подошел к машине, то увидел, что тот выпивший. Инспектор ГИБДД попросил показать документы и пройти медицинское освидетельствование. Однако в ответ автомобилист набросился на него с кулаками.

Дебошира тут же задержали правоохранители. Водителя отечественной машины доставили в отдел полиции и составили в отношении него протокол по административной статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Автомобилисту грозят штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет.
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