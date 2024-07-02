На трассе в Ростовской области сгорел полицейский автозак

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На трассе М-4 в Ростовской области сгорел полицейский автозак. ЧП случилось 2 июня на 1 093-м километре автодороги.Предварительно, машина двигалась по трассе около 06:26. В какой-то момент из-под капота повалили клубы дыма. Сотрудники успели выбежать из транспорта, когда огонь уже охватил пять квадратных метров площади. Они вызвали на место сотрудников МЧС.К счастью, в результате пожара никто не пострадал.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что для тушения привлекли две автоцистерны.