На трассе в Ростовской области пешеход попал под колеса грузовика

Фото: Rostov.ru

На трассе Р-240 – Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с ЛНР случилось ДТП. Авария произошла 6 ноября около 17:05.По предварительным данным, 47-летний водитель «ГАЗ-2834» ехал на 357-м километре трассы. В этот момент дорогу в неустановленном месте переходил пешеход. Водитель не успел среагировать и протаранил неизвестного.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что пешехода с травмами доставили в больницу. Его личность устанавливают.