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На трассе в Ростовской области пешеход попал под колеса грузовика

На трассе в Ростовской области пешеход попал под колеса грузовика
На трассе Р-240 – Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с ЛНР случилось ДТП. Авария произошла 6 ноября около 17:05.

По предварительным данным, 47-летний водитель «ГАЗ-2834» ехал на 357-м километре трассы. В этот момент дорогу в неустановленном месте переходил пешеход. Водитель не успел среагировать и протаранил неизвестного.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что пешехода с травмами доставили в больницу. Его личность устанавливают.
Фото: Rostov.ru
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